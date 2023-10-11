Mitsubishi анонсировала новый «внедорожный» минивэн

Новый MPV представят в статусе концепта. И если сам вэн так и не встанет на конвейер, то не исключено, что впоследствии некоторые дизайнерские решения перейдут на следующую Делику.

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Через пару недель в Токио заработает выставка Japan Mobility Show, и японские автопроизводители начали анонсировать свои премьеры. Так, Subaru привезет необычное купе и спецверсию Forester, Suzuki покажет предвестника нового Swift, а Mazda представит прототип, который может обрисовать MX-5 следующего поколения. Главным же экспонатом Mitsubishi станет концептуальный минивэн.

У вэна пока нет собственного имени, при этом сама марка называет его crossover MPV. За «кроссоверность» отвечают полный привод и приличный дорожный просвет (но точный показатель не указан). Ну и еще минивэн мог получить защитный обвес. Другие особенности дизайна – угловатый кузов и оптика в виде светодиодных полосок, на крыше установили внушительный кофр. Новинке также обещан просторный салон. Объявлено, что концепт имеет электрифицированную начинку, однако слова «электрокар» в релизе нет: не исключено, что это гибрид.

Актуальный минивэн Mitsubishi Delica D:5

Про серийные перспективы своего crossover MPV компания не рассказала. Намеков на то, что концепт может перевоплотиться в следующий вэн Mitsubishi Delica, сообщение марки тоже не содержит. Впрочем, вполне возможно, что новая Делика все же унаследует часть дизайнерских решений концепта. Напомним, в актуальном пятом поколении внедорожный минивэн Mitsubishi пребывает с 2007 года, радикальный рестайлинг он пережил в 2018-м.

Mitsubishi L200 нового поколения (он же Triton на некоторых рынках)