Audi запускает ограниченный тираж TT

Представленный в Испании Audi TT ограниченной серии создан на базе варианта Coupe 45 TFSI Quattro мощностью 245 л.с. Audi TT скоро уйдет на пенсию. Но прежде чем это произойдет, в Испании будет запущена специальная версия спортивного автомобиля. На производственную линию поступит всего 25 единиц, заказы на которые откроются в ноябре, а цена составит 72 800 евро.

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Эта ограниченная версия TT основана на версии Coupe 45 TFSI Quattro и была разработана как дань уважения 25-летней истории спортивного автомобиля. Все 25 экземпляров оснащены пакетом S Line Competition Plus и оснащены 20-дюймовыми колесами с 10 спицами, черными и красными тормозными суппортами. Покупатели смогут заказать автомобиль в цветах Nogaro Blue Pearl, Glacier White Metallic или Tango Red Metallic.

В интерьер автомобиля также было внесено несколько особых штрихов. К ним относятся спортивные сиденья S Plus, обтянутые алькантарой и кожей с контрастной синей или красной строчкой в зависимости от цвета кузова. Audi также оснастит каждый экземпляр рулевым колесом, отделанным кожей с вставками из углеродного волокна. Другие ключевые особенности включают стандартную информационно-развлекательную систему MMI, цифровую приборную панель Audi Virtual Cockpit и интерфейс смартфона Audi.

Поскольку автомобиль создан на базе TT Coupe 45 TFSI Quattro, он оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 245 л.с. В сочетании с этим двигателем устанавливается коробка передач S tronic с двойным сцеплением, приводящая в движение все четыре колеса, что позволяет спортивному автомобилю разгоняться дом 100 км/ч за 5,1 секунды и достигать ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч.