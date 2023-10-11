Появились подробности о грузовой версии электрокара Atom

Раскрыт грузовой вариант российского электрокара Atom. Подробности о новинке рассказал директор по продажам стартапа «Атом» Руслан Шевченко на форуме «СarX: революция в автобизнесе», который в эти дни проходит в Москве. Как пишет Drom.ru, у грузовой версии электромобиля будут «глухие» створки задних дверей, а за передними сиденьями организуют грузовой отсек. В остальном же вариант электрокара для служб доставки будет унифицирован с пассажирским.

© Атом

Еще весной этого года было подтверждено, что у электрокара Atom российской разработки будет несколько модификаций: одноместная грузовая Delivery для сервисов доставки, двухместная Duo, вариант для таксопарков (у таких автомобилей не будет переднего пассажирского кресла) и пятиместная Family с тремя местами на заднем ряду.

Информация об этом содержалась в проектной документации «Атома». В ней же был и предварительный годовой объем производства каждой версии: Family — 49,1 тысячи экземпляров, Delivery — 15 тысяч штук, Duo — 4,3 тысячи штук, а Taxi — 6,6 тысячи штук.

Drom.ru

В мае журналистам показали прототип серийной модели с посадочной формулой 2+3, а в конце лета «Атом» открыл прием предварительных заказов и подтвердил, что отечественные электрокары появятся в такси и каршеринге. Причем версия для такси может лишиться переднего пассажирского кресла — электрокар с такой конфигурацией и в желтой ливрее показали на конференции TAXI, которая прошла в начале октября в Сочи.

За два месяца электрокары Atom предсказали 36 тысяч человек. Для того, чтобы оформить заявку и получить уникальный ключ-доступ к личному кабинету, нужно было внести депозит в размере семи тысяч рублей. С октября бронирование машин из первой партии, которая будет собрана на заводе «Москвич» в 2025 году, завершено.