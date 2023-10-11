В России появился новый бренд электромобилей

Концерн Great Wall Motor объявил о выходе на российский рынок бренда электромобилей Ora. На старте продаж марка будет представлен двумя моделями: классической Ora 03 и спортивной Ora 03 GT. Продажи начнутся осенью этого года.

© Пресс-служба Great Wall

Модель ORA 03 создана на базе платформы L.E.M.O.N., разработанной Great Wall Motor. Она обладает уменьшенной массой, что позволяет повышать динамические показатели, экономию энергии, безопасность и комфорт.

Мощность электродвигателя составляет 126 кВт или 171 л.с., максимальная скорость - 150 км/ч, запас хода - до 500 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,6 с. Время зарядки аккумуляторной батареи в диапазоне от 30% до 80% - 30 минут.

Пресс-служба Great Wall

Интерьер подчеркивается широким разнообразием цветовых вариаций. Для Ora 03 доступно три варианта отделки салона. Для Ora 03 GT - стилизованный специально для этой модификации черно-красный салон.

Пресс-служба Great Wall

Ранее сообщалось, что до конца текущего года Great Wall начнет продажи в России автомобилей Wey - это премиальный гибридный суббренд китайского концерна. В модельном ряду марки подзаряжаемые кроссоверы Coffee 01 (Mocha в Китае) и Coffee 02 (Latte). Coffee 01 даже уже фотографировали в РФ - на тульских номерах.