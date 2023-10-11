В России появился новый бренд электромобилей Ora от Great Wall
Концерн Great Wall Motor объявил о выходе на российский рынок бренда электромобилей Ora. На старте продаж марка будет представлен двумя моделями: классической Ora 03 и спортивной Ora 03 GT. Продажи начнутся осенью этого года.
Модель ORA 03 создана на базе платформы L.E.M.O.N., разработанной Great Wall Motor. Она обладает уменьшенной массой, что позволяет повышать динамические показатели, экономию энергии, безопасность и комфорт.
Мощность электродвигателя составляет 126 кВт или 171 л.с., максимальная скорость - 150 км/ч, запас хода - до 500 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,6 с. Время зарядки аккумуляторной батареи в диапазоне от 30% до 80% - 30 минут.
Интерьер подчеркивается широким разнообразием цветовых вариаций. Для Ora 03 доступно три варианта отделки салона. Для Ora 03 GT - стилизованный специально для этой модификации черно-красный салон.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года Great Wall начнет продажи в России автомобилей Wey - это премиальный гибридный суббренд китайского концерна. В модельном ряду марки подзаряжаемые кроссоверы Coffee 01 (Mocha в Китае) и Coffee 02 (Latte). Coffee 01 даже уже фотографировали в РФ - на тульских номерах.
Сейчас Great Wal продает в России кроссоверы под брендом Haval, внедорожники Tank и пикапы GWM - Poer и Kingkong.