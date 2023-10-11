Анонсировано появление скорое появление электромобилей Ora в России

На российском рынке начнут продавать электромобили бренда Ora уже в конце осени. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на концерн Great Wall Motor.

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На начальном этапе будут представлены две версии машины - классическая Ora 03 и спортивная Ora 03 GT.

Старт продаж намечен на осень 2023 года.

Модель ORA 03 создали на базе платформы L.E.M.O.N. Она была разработана автопроизводителем. Благодаря уменьшенной массе повышаются динамические показатели, экономия энергии, безопасность и комфорт.

Мощность электродвигателя - 126 кВт или 171 л.с., максимальная скорость составляет 150 км/ч, запас хода - до 500 км.

Разогнаться до 100 км/ч можно за 7,6 с. Время зарядки аккумуляторной батареи в диапазоне от 30% до 80% составляет 30 минут.

Для Ora 03 представили три варианта отделки салона. Для Ora 03 GT - стилизованный специально для этой модификации черно-красный салон.