Honda создала новую технологию переключения передач для мотоциклов

Электронное сцепление Honda протягивает руку помощи мотоциклистам
В 1960-х годах компания Honda познакомила миллионы гонщиков с моделями с двумя колесами, выпустив Super Cub, CB160 и CB750. Они доказали, что мотоциклы могут быть надежными, простыми в управлении и владении. Теперь новая технология переключения передач от Honda следует той же традиции.
Оно называется E-Clutch и, как следует из названия, представляет собой сцепление с электронным управлением для мотоциклов, оснащенных механической коробкой передач. Honda уже предлагает на некоторых своих мотоциклах трансмиссию с двойным сцеплением, подобную автомобильной, но E-Clutch отличается, поскольку не выполняет функции переключения передач. По-прежнему придется постукивать по подножке вверх и вниз, чтобы переключать передачи самостоятельно, но использование рычага сцепления перед левой рукой не является обязательным.
Многие гонщики уже знакомы с переключением передач без использования сцепления, особенно если их мотоцикл оснащен квикшифтером или автоматическим переключателем, но большим преимуществом электронного сцепления является то, что оно также выполняет тяжелую работу, когда мотоцикл останавливается. Это значит, что езда по городу может стать более расслабляющей.
Это также сделает идею пилотирования мотоцикла менее пугающей для новичков, как это было с центробежным сцеплением в оригинальном Super Cub 60 лет назад. В Honda заявляют, что система предназначена для использования «большим количеством гонщиков с разнообразным опытом и навыками вождения, которые могут сконцентрироваться на удовольствии от езды с большим комфортом». Более опытные гонщики и те, кто хочет более традиционного опыта езды, по-прежнему могут управлять рычагом сцепления вручную.