Honda создала новую технологию переключения передач для мотоциклов

В 1960-х годах компания Honda познакомила миллионы гонщиков с моделями с двумя колесами, выпустив Super Cub, CB160 и CB750. Они доказали, что мотоциклы могут быть надежными, простыми в управлении и владении. Теперь новая технология переключения передач от Honda следует той же традиции.

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Оно называется E-Clutch и, как следует из названия, представляет собой сцепление с электронным управлением для мотоциклов, оснащенных механической коробкой передач. Honda уже предлагает на некоторых своих мотоциклах трансмиссию с двойным сцеплением, подобную автомобильной, но E-Clutch отличается, поскольку не выполняет функции переключения передач. По-прежнему придется постукивать по подножке вверх и вниз, чтобы переключать передачи самостоятельно, но использование рычага сцепления перед левой рукой не является обязательным.

Многие гонщики уже знакомы с переключением передач без использования сцепления, особенно если их мотоцикл оснащен квикшифтером или автоматическим переключателем, но большим преимуществом электронного сцепления является то, что оно также выполняет тяжелую работу, когда мотоцикл останавливается. Это значит, что езда по городу может стать более расслабляющей.