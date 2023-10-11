Холдинг «Русгидро» пожаловался на качество российских автомобилей Evolute
Крупнейший российский электроэнергетический холдинг «Русгидро» не удовлетворен качеством отечественных электрокаров Evolute. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора АО «Электрозарядные станции Русгидро» Дмитрия Беляева.
Топ-менеджер отметил, что машины Evolute используют в сервисе каршеринга Green Crab (принадлежит энергокомпании).
Есть риск того, что в связи с «детскими болезнями» более 20% автопарка одновременно окажутся в простое, уточнил специалист. Он добавил, что за приобретенные в лизинг машины приходится вносить платежи, даже во время простоя.
Также Беляев указал на возникновение проблем с зарядными станциями для электромобилей.
Ранее сообщалось, что российская компания «Моторинвест», владеющая маркой Evolute, начала продавать новый китайский седан Dongfeng Aeolus Shine Max. Автомобиль представлен в единственной комплектации Luxury. Он обойдется в 2 990 000 рублей. Седан будет доступен в белом, черном, сером и синем цветах.