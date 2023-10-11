MissionH24 анонсировал водородный прототип для гонок

Организаторы проекта MissionH24 сообщили, что на рынке в обозримом будущем будет представлен водородный прототип для гонок. Он примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2025 году, сообщает «Автопилот».

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Пока автомобиль не получил названия, однако уже известны некоторые детали о нем. Как отмечается, он построен на карбоновом шасси ADESS.

Машине дадут 870-сильный электромотор на задней оси, литиевую батарею и два бака на 7,8 кг сжатого водорода. Он используется для питания топливного элемента и выработки электроэнергии.

Среди преимуществ новой версии прототипа – увеличенная мощность и более эффективная аэродинамика.

Силовую установку протестируют в октябре 2024 года. Ездовые испытания прототипа запланированы на январь 2025 года. Масса прототипа - 1300 кг. Он сможет развивать максимальную скорость 320 км/ч и по времени круга на трассе будет соответствовать автомобилям категории GT3.