Перечислены модели Skoda, которые будут производить в Казахстане

Skoda будет собирать в Казахстане четыре модели.

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Согласно производственному плану чешской марки, на мощностях совместного предприятия с казахстанским Allur организуют производство лифтбека Octavia и трех кроссоверов — Kodiaq, Kamiq и Karoq. В Skoda делают ставку на сегмент SUV и рассчитывают, что перечисленные модели «найдут отклик у клиентов в этом регионе». В планах автопроизводителя — нарастить долю на рынке Казахстана до пяти процентов. Для сравнения, такую же долю Skoda занимала в России в доковидном 2019 году.

О том, что Skoda подписала соглашение с казахстанской автомобильной компанией Allur о создании совместного предприятия в Костанае, стало известно в начале октября. Тогда же сообщалось, что инвестиции в проект составят 26 миллиардов тэнге (почти 51,7 миллиона евро): эти деньги пойдут на организацию выпуска машин и создание дилерской сети чешской марки. Теперь же появилась конкретика: на конвейер СП встанут четыре модели, Octavia, Kamiq, Karoq и Kodiaq, который недавно сменил поколение.

Skoda

Как только будет запущена сборка машин, Skoda начнет активно развивать дилерскую сеть — первые пятнадцать автосалонов откроются в крупных городах страны, Астане, Алматы, Шымкенте и Костанае. Локализация производства автомобилей Skoda и продажи в Казахстане позволят концерну Volkswagen в некоторой степени восполнить потери от ухода с российского рынка и продажи завода в Калужской области, где собирали Tiguan, Polo и Skoda Rapid.