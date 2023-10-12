Бензин и дизельное топливо подешевеют в Крыму с середины октября

Правительство Республики Крым пришло к соглашению с крупнейшими поставщиками топлива на полуостров о снижении цен. Об это в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

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«Достигнута договоренность о снижении в Республике Крым цены на дизельное топливо и бензин. Начиная с 00:00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 рублей за литр, 95-го бензина – 59,80 рублей, 92-го бензина – 55,80 рублей», — говорится в сообщении.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны. Временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», подчеркнули в правительстве.

До этого для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок топлива на биржу, также был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Согласно постановлению кабмина, временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.