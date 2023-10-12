Zeekr может представить в Европе электроседан мощностью 1248 л.с.

Zeekr 001 FR оснащен четырьмя электродвигателями, которые в совокупности обеспечивают мощность 1248 л.с. и крутящий момент 944 Нм. Соблазнительный Zeekr 001 FR может продаваться в Европе, где он станет главным конкурентом Tesla Model S Plaid. Однако китайский производитель автомобилей пока не взял на себя обязательства по запуску модели в Европе.

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Бренд приоткрыл завесу над последней версией 001 в сентябре. Его приводит в движение квартет электродвигателей, которые в совокупности обеспечивают невероятную мощность 1248 л.с. и 1280 Нм. Zeekr утверждает, что он может разогнаться до 100 км/ч за 2,07 секунды при «разгоне», но не уточнил, что именно он считает «разбегом». Также известно, что максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч.

Во время недавнего интервью Auto News Europe руководитель отдела продуктов и коммуникаций Zeekr Europe Алессандро Массимино сказал, что Zeekr в настоящее время оценивает стоимость омологации 001 FR для европейского рынка.

Подробности о ценах на 001 FR в Китае не объявлены, но автопроизводитель заявляет, что он будет стоить более 1 миллиона юаней, что эквивалентно более чем 130 000 евро (~ 137 000 долларов США). Если эта цена останется прежней в Европе, то 001 FR будет дороже, чем Model S Plaid, которая доступна по цене 109 900 евро в Германии. Если автомобиль будет продаваться в Европе, он, скорее всего, будет экспортироваться только в ограниченном количестве, поскольку Zeekr планирует производить всего 99 экземпляров каждый месяц.

Питание четырех электродвигателей 001 FR обеспечивает аккумуляторная батарея CATL Qilin мощностью 100 кВтч с 800-вольтовой архитектурой. Зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает всего 15 минут.