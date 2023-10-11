Китайским автослесарям предложат ремонтировать машины в России

Автослесари из Китая могут заняться ремонтом машин в России. По данным Общественного совета по развитию такси, сегодня в стране сложился дефицит профильных специалистов, которые способны осуществлять ремонт автомобилей из КНР. Несмотря на то, что пока китайским автомобилям редко требуется серьезное восстановление, спрос на услуги квалифицированных автослесарей в России превышает существующие предложения.

Серьезный ремонт чаще всего требуется автомобилям с большими пробегами. Среди современных «китайцев» таких машин пока немного. И большая часть из них все еще находится на гарантии. Однако эксперты считают, что вскоре ситуация может измениться. Особенно это почувствуют таксомоторные службы и операторы каршеринга, которые все чаще используют в своих автопарках китайские модели.

По мнению специалистов, у крупных компаний могут возникнуть серьезные проблемы с ремонтом китайских машин. В России не хватает мастеров, специализирующихся на моделях из КНР. Кроме того, у китайских производителей нет единой базы комплектующих, поэтому автослесарям крайне сложно подобрать необходимые для ремонта запчасти. Некоторые сервисы уже сообщают о китайских автомобилях, которые неделями висят на подъемниках из-за проблем с кузовным ремонтом.