Yamaha показала трехколесный концепт Tricera

Yamaha известна в первую очередь своими мотоциклами (а ещё дорогими пианино), но на выставке Japan Mobility Show компания представила ряд самых разных транспортных средств, самым крутым из которых является трайк Tricera.

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Трехколесный концепт с двумя шинами спереди и одним колесом сзади выглядит как Morgan Super 3 из мира хайтек будущего или гораздо менее уродливая версия Polaris Slinghsot.

Yamaha ничего не сообщила о силовой установке Tricera, но сообщила, что колёса могут вращаться как в одном, так и в разных направлениях, улучшая манёвренность.

Трайк оснащен двумя крошечными аэроэкранами, которые позволяют снизить потоки воздуха в лица водителя и пассажира.