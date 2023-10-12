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Yamaha показала концепт трайка будущего Tricera

Yamaha известна в первую очередь своими мотоциклами (а ещё дорогими пианино), но на выставке Japan Mobility Show компания представила ряд самых разных транспортных средств, самым крутым из которых является трайк Tricera.

Yamaha показала трехколесный концепт Tricera
© Carakoom

Трехколесный концепт с двумя шинами спереди и одним колесом сзади выглядит как Morgan Super 3 из мира хайтек будущего или гораздо менее уродливая версия Polaris Slinghsot.

Yamaha ничего не сообщила о силовой установке Tricera, но сообщила, что колёса могут вращаться как в одном, так и в разных направлениях, улучшая манёвренность.

Трайк оснащен двумя крошечными аэроэкранами, которые позволяют снизить потоки воздуха в лица водителя и пассажира.

Интересно, что у трайка нет бортов, как таковых: сиденья скорее всего являются частью силовой структуры кузова.