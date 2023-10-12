Lexus опубликовал изображение загадочного электрокара

Lexus обнародовал еще одно изображение нового электрокара. Его покажут на выставке Japan Mobility Show, которая пройдет в Токио с 25 октября по 5 ноября 2023 года. Инновационный концепт-кар с кузовом фастбек станет окажется витриной последних наработок японской компании. Его серийное воплощение должно увидеть свет в 2026 году и дать начало целому семейству новых батарейных машин японской марки, которая стремится к полной электрификации.

© Lexus

На одном из тизеров задняя часть автомобиля показана сверху. Концепту достался рельефный бампер, развитые колесные арки и покатая крыша, выглядящая стеклянной. В ее основании — светодиодная полоса с надписью Lexus по центру. Марка повторила пару предыдущих изображений, еще раз показав передок электрокара с фарами-бумерангами и профиль.

Lexus

Lexus

Lexus

Подробностей Lexus пока не раскрыл, но намекнул на новую платформу, которая ляжет в основу будущих батарейных моделей. Также фастбеку обещана модульная конструкция кузова, а производить его будут новым методом с упором на эффективность.

В силовую установку войдут по крайней мере два электродвигателя, что говорит о полном приводе. Инновационный аккумулятор должен обеспечить порядка 800 километров автономного хода, а зарядить его можно будет с 10 до 80 процентов за 20 минут. Способствовать увеличению запаса хода будут уменьшенная масса и улучшенная аэродинамика, обещанные модели.