Tesla поможет владельцам электромобилей в Израиле на фоне нападения ХАМАС

Компания Tesla сделала все свои зарядки для электромобилей Supercharger в Израиле бесплатными, чтобы люди могли свободнее перемещаться по стране в условиях террористической угрозы. Об этом сообщает издание Electrek.

© Tesla

По данным ресурса, на территории Израиля установлены 22 зарядные станции Tesla Supercharger. Все они либо уже стали, либо станут бесплатными для использования в ближайшее время.

Это не первый раз, когда Tesla решила пойти навстречу своим пользователям в критической ситуации. Ранее компания аналогичным образом делала бесплатными зарядки в США перед ураганами во Флориде и во время лесных пожаров в Калифорнии.