Tesla поможет владельцам электромобилей в Израиле на фоне нападения ХАМАС

Electrek: Tesla сделала бесплатными зарядки для электромобилей в Израиле
Компания Tesla сделала все свои зарядки для электромобилей Supercharger в Израиле бесплатными, чтобы люди могли свободнее перемещаться по стране в условиях террористической угрозы. Об этом сообщает издание Electrek.
По данным ресурса, на территории Израиля установлены 22 зарядные станции Tesla Supercharger. Все они либо уже стали, либо станут бесплатными для использования в ближайшее время.
Это не первый раз, когда Tesla решила пойти навстречу своим пользователям в критической ситуации. Ранее компания аналогичным образом делала бесплатными зарядки в США перед ураганами во Флориде и во время лесных пожаров в Калифорнии.
«Использование зарядки Supercharger не является сверхдорогим. Вряд ли владельцы Tesla даже в условиях катастрофы или военного конфликта не смогут себе этого позволить. Поэтому жест Tesla в данной ситуации в первую очередь стоит рассматривать как знак поддержки», – пишет Electrek.