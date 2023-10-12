Объявлены лауреаты премии «Автомобиль года в России – 2023»

Объявлены лауреаты ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России — 2023». Голосование в этот раз распространялось как на официально представленные бренды, так и на автомобили, ввозимые через параллельный импорт. Особое внимание было уделено электромобилям и гибридам, которые выделялись в отдельные номинации в каждом классе, сообщает Центральная Служба Новостей.

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В разделе «Компактные внедорожники» золото забрал OMODA C5, в то время как в параллельном импорте выиграл Volvo C40. Среди внедорожников легкого класса победителем стал Kia Sportage, а «Новинкой года в массовом сегменте» признали Jetour Dashing. В электромобилях и гибридах среди легких внедорожников лидировал SKYWELL ET5. В средних внедорожниках победу забрала Chery Tiggo 8 PRO, а среди их электро- и гибридных аналогов - Chery Tiggo 8 PRO е+. В категории тяжелых внедорожников лидером стал TANK 500, а среди машин на альтернативном топливе - HongQi E-HS9.

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Lada Granta вышла на первое место среди автомобилей малого класса, а Nissan Note Aura - среди электромобилей. В категории «Компактвэны» победу забрала Lada Largus, среди фургонов - ГАЗ Соболь NN. Hyundai Staria возглавила список минивэнов, а среди их электроаналогов - Voyah Dream. Среди универсалов с повышенной проходимостью лучшим стала Subaru Outback.

Iran Khodro Tara была признана лучшей в малом среднем классе, а Evolute i-PRO - среди электромобилей того же класса. В среднем классе лидирует модель Kaiyi E5.

В бизнес-классе победу одержала Chery ARRIZO 8, а с учетом параллельного импорта - Kia K5. В представительском классе лидировал Mercedes-Benz S-Класс, а в классе «люкс» - отечественный Aurus Senat.

Porshe 911 Carrera и Lamborghini Huracan EVO RWD возглавили список в классах «купе» и «купе люкс». Среди «Грантуреров» предпочтение было отдано Changan UNI–V. В категории кабриолетов лучшим стал Porshe 911 Carrera Cabriolet, а в классе «люкс» - Bentley Continental GT Convertible.