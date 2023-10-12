Владельцам электросамокатов придется сдавать экзамен на знание ПДД

Ассоциация операторов микромобильности: Владельцам электросамокатов придется в будущем сдавать экзамен на знание ПДД
Количество электросамокатов стремительно растет, потому регулирование этого сектора неизбежно, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. В будущем владельцы частных самокатов должны будут проходить экзамен на знание ПДД, а средства индивидуальной мобильности (СИМ) станут отслеживать с помощью номерных знаков, но при этом придется построить соответствующую инфраструктуру в регионах. В интервью "Российской газете" она также рассказала, почему высказанное ранее в Госдуме предложение по введению аналога ОСАГО для электросамокатов и других СИМ будет эффективно только для частных средств передвижения.
Электросамокаты уже стали неотъемлемой частью движения на улицах городов. Сколько поездок совершается на электросамокатах?
Ксения Эрдман: В прошлом летнем сезоне в России на прокатных электросамокатах было совершено сто миллионов поездок. Сезон 2023 года, по оценкам операторов аренды самокатов, заканчивается с результатом уже в 200 млн аренд. При этом количество частных средств индивидуальной мобильности и поездок на них посчитать практически невозможно, поскольку они до сих пор нигде не регистрируются. По оценкам экспертов, в личном владении у россиян сейчас находится не менее миллиона СИМ. При этом частных СИМ по количеству сейчас в разы больше, чем прокатных. И именно они, в большей степени, являются участниками дорожных ДТП с участием пешеходов.
Частные владельцы самокатов чаще налетают на пешеходов?
Ксения Эрдман: В соответствии со статистикой Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за полгода 2023 года зарегистрировано 1 043 ДТП с участием СИМ, рост на +181,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Погибли 12 человек (в два раза больше, чем в 2022 году), в том числе 1 несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 1 082 человека (на 183,2% больше, чем в 2022 году), в числе которых 432 ребенка в возрасте до 16 лет.
При этом в большинстве ДТП (69,4%, или 724) участвующие СИМ имели электродвигатель мощностью от 0,25 до 4 кВт, что характерно именно для частных самокатов. В данных происшествиях погибло 10 и ранено 754 человека. С участием СИМ, имеющих электродвигатель мощностью до 0,25 кВт и к которым относятся все прокатные самокаты, произошло каждое третье (30,5%, или 318) ДТП.
Почему именно частные самокаты более опасны для пешехода?
Ксения Эрдман: Частные самокаты представляют сейчас наибольшую угрозу по сравнению с прокатными, поскольку не имеют предельного ограничения скорости, не умеют замедляться, не распознают зоны запрета движения, а идентифицировать пользователя или владельца в случае ДТП невозможно.
Арендованные самокаты отличаются от частных также возможностью технологического регулирования.
Впрочем, водителям СИМ стоит помнить, что не такие уж большие штрафы за нарушение ПДД (до 1 500 рублей на данный момент) - это не единственная ответственность, которую они могут понести. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью действует для них так же, как и для остальных участников дорожного движения.
Но в случае ДТП с участием частного самоката, водитель может избежать ответственности, скрывшись с места преступления. Индивидуальные СИМ нигде не регистрируются, поэтому наказать виновного становится невозможно. В случае с шерингом все данные фиксируются: операторы знают, кто перемещается на прокатном самокате, где он едет и с какой скоростью, а также что происходит с транспортным средством в данный момент.
Как можно отслеживать частные самокаты?
Ксения Эрдман: Исходя из ГОСТа на электрические средства индивидуальной мобильности, в будущем перемещения СИМ должны распознаваться через систему GPS по аналогии с прокатными сервисами. Есть планы по регистрации СИМ по упрощенной системе - путем внесения транспортного средства в федеральный реестр через Госуслуги. Скорее всего, это будет реализовано и мы сможем фиксировать движение частных самокатов, закладывая в них верхнее ограничение скорости, а также зоны ограничения движения и зоны сниженной скорости. Это будет следующий важный шаг к упорядоченной структуре движения СИМ в России.
Какие этапы уже прошло регулирование СИМ в России?
Ксения Эрдман: До весны этого года за пользователями самокатов не был закреплен конкретный статус, юридически они относились к категории пешеходов - с соответствующим набором прав: передвигаться они могли только по тротуару или пешеходной зоне. Кстати, в Казани было заведено несколько административных дел на пользователей электросамокатов, которые передвигались по велодорожкам.
Тем временем, кикшеринг-операторы, предоставляющие услуги краткосрочной аренды электросамокатов, стали вводить единые внутренние правила сначала внутри сервисов, а затем закрепляли их через соглашения с администрациями городов своего присутствия. По итогам обсуждения в каждом отдельном городе была закреплена максимальная скорость - 25 км/час, определены зоны запрета движения и сниженной скорости - в парках, на узких улицах, в местах большого пешеходного трафика, также были выработаны правила организации парковок. Эти соглашения носили характер акта доброй воли с обеих сторон, но с 2021 года отрасли остро потребовалось государственное регулирование.
С 1 марта 2023 года в силу вступили поправки в ПДД, где было закреплено понятие "средство индивидуальной мобильности" и величина его предельной скорости, правила управления, а также части улично-дорожной сети, разрешенные для его передвижения. Поправки почти полностью повторяют правила, выработанные до этого представителями отрасли кикшеринга.
Должны ли водители СИМ получать права?
Ксения Эрдман: СИМ бывают разных мощностей: маломощными, до 0,25 квт - такими являются все прокатные электросамокаты, и мощными - от 0,25 квт и выше, ими обзаводятся для частного пользования. Согласно статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за полгода 2023 года большинство случаев (69,4%) ДТП происходило с участием СИМ, мощность электродвигателей которых составляла от 0,25 до 4 кВт. Поэтому в отношении таких мощных СИМ имеет смысл вводить обучение вождению с последующим получением прав, как это делается для мопедов. Тем более, что самокаты массой больше 35 кг имеют право передвигаться только по автомобильным дорогам. В ГИБДД, кстати, в случае анализа дорожного происшествия самокаты разделяют на маломощные и мощные, также как на частные и прокатные.
Думаю, что учеба вождению мощными самокатами должна строиться по упрощенной системе по сравнению с обучением вождения автомобилем: важнее дать основы теоретических правил, потому что управление самокатом довольно интуитивно и редко требует отдельных многочасовых практических занятий.
Также есть смысл понизить возраст вхождения в категорию М до 14 лет. Таким образом, мы обезопасим себя от некорректного вождения той части детей, которая несмотря ни на что намерена пользоваться средствами индивидуальной мобильности.
Существующие правила, очевидно, не приводят к снижению числа аварий. Какие возникают неочевидные проблемы в регулировании?
Ксения Эрдман: Ключевым изменением принятых в ПДД поправок стала возможность приоритетного движения всех СИМ по велоинфраструктуре, в то время как велосипеды преимущественно передвигаются по обочине или крайней правой полосе дороги.
Однако новое правило стало невыполнимо - в России редкие отрезки велосипедной инфраструктуры не позволяют строить транспортные маршруты. Протяженность автомобильных дорог Германии, например, составляет 0, 6 млн км., в России - 1.6 млн. км. При этом в Германии 83 000 км. велоинфраструктуры, а в России - 5000 км, из которых 500 км. организованы в Москве. Так что, сейчас фактически все электросамокаты и моноколеса ездят по тротуару.
Много негатива связано с тем, что электросамокаты находятся сейчас преимущественно на тротуарах и пешеходных зонах. Однако в отсутствии велоинфраструктуры они находятся на своем законном месте - в отсутствие велодорог и полос регулятор предписывает пользователю СИМ переместиться на тротуар.
В каком направлении движется регулирование СИМ?
Ксения Эрдман: Планомерное развитие электросамокатов и других СИМ как транспорта и средств микромобильности уже взял под контроль Минтранс России - в ведомстве подготовили дорожную карту мероприятий, направленную на дополнительное регулирование развития СИМ и обеспечение безопасности дорожного движения.
В министерстве предлагают использовать комплексный подход: доработку существующего регулирования, включая правила движения СИМ по пешеходным зонам, уточнение требований к инфраструктуре, обеспечение детальной статистики ДТП с участием СИМ. Отдельным направлением работы выделяют образовательную и просветительскую деятельность по правилам использования СИМ.
В соответствии с этой картой индустрию планируют развивать и администрации городов. Московский Департамент транспорта выразил свою позицию: чиновники выступают за развитие кикшерингов и отсутствие жестких ограничений. Такого же видения придерживаются в администрации Санкт-Петербурга.
В декабре прошлого года Ассоциация Операторов микромобильности совместно с партнерами, которые занимаются транспортной инфраструктурой, сделали большое бесплатное велоруководство, посвященное теме адаптации самокатов и СИМ в больших городах. В них подробно рассказано обо всех сторонах процесса выстраивания единой инфраструктуры в городах. Документ был подготовлен специально для муниципалитетов, однако руководством заинтересовалось очень небольшое количество городов.
Причин для такой ситуации несколько. Во-первых, микромобильность не воспринимается до сих пор как транспорт, для многих это по-прежнему развлечение. В то же время, до 85% всех поездок на электросамокатах совершается по определенному транспортному сценарию: пользователи следуют 3-5 км из точки А в точку Б по спальному району или до транспортных узлов. Надо понимать, что СИМы заняли свою нишу в транспортной экосистеме городов и к этому необходимо срочно адаптироваться.
Во-вторых, существует проблема с бюджетами на уровне муниципалитетов: такой статьи в городских расходах нет, и по уровню приоритетности она в первой тройке с конца. Необходимо организовать закладывание хотя бы временной велоинфраструктуры на этапе планового ремонта городских дорог, а также обязать застройщиков при проектировании новых жилых комплексов включать в проекты парковки для велосипедов и СИМ дорожки.