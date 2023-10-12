Владельцам электросамокатов придется сдавать экзамен на знание ПДД

Ксения Эрдман: В прошлом летнем сезоне в России на прокатных электросамокатах было совершено сто миллионов поездок. Сезон 2023 года, по оценкам операторов аренды самокатов, заканчивается с результатом уже в 200 млн аренд. При этом количество частных средств индивидуальной мобильности и поездок на них посчитать практически невозможно, поскольку они до сих пор нигде не регистрируются. По оценкам экспертов, в личном владении у россиян сейчас находится не менее миллиона СИМ. При этом частных СИМ по количеству сейчас в разы больше, чем прокатных. И именно они, в большей степени, являются участниками дорожных ДТП с участием пешеходов.