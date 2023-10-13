Марка Jaecoo рассказала о новинках для России в 2024 году

Китайская марка Jaecoo рассказала "Российской газете" о том, какие автомобили привезет в Россию в 2024 году.

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Так, как отметили в пресс-службе бренда, продажи кроссовера J8 переносятся с ноября этого года на февраль 2024 года. Кроме того, ожидается, что в следующем году Jaecoo выведет на наш рынок две гибридные модели - это J7 и J8.

Напомним, кроссовер J7 официально дебютировал в РФ в конце февраля. Цены на новинку лежат в диапазоне от 2 999 900 до 3 409 900 рублей с учетом максимальных выгод. Без них машина стоит от 3 339 900 до 3 749 900 рублей.

J7 в техническом плане идентичен Chery Tiggo 7 Pro. Длина колесной базы различается на 2 мм в пользу новинки - 2672 мм. Длина кузова J7 - 4500 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1680 мм.

Автомобиль оснащен турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. Пиковый крутящий момент, равный 275 Нм, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В качестве трансмиссии задействована семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с двойным "мокрым" сцеплением.

Официальная премьера Jaecoo J8 состоялась на Шанхайском автосалоне в апреле. Правда, тогда его представили как Jaecoo 9.

Пресс-служба Jaecoo

Под капотом машины может трудиться один из двух моторов объемом 2 литра, но с разной мощностью: 254 или 261 л.с. А в паре с агрегатами должны сотрудничать или 7-ступенчатый "робот" или 8-диапазонный "автомат". Привод - передний или полный.