Toyota Corolla потеряла звание мирового бестселлера

Модель Toyota Corolla уступила электромобилю Tesla Model Y звание самого продаваемого автомобиля в мире. Об этом сообщают аналитики Focus2Move.

В августе 2023 года кроссовер Tesla Model Y стал мировым бестселлером с результатом 758,6 тыс. проданных электромобилей (показатель вырос на +76,7% по сравнению с августом прошлого года). Toyota Corolla заняла второе место, ее продажи снизились на 3,4% до 711,8 тыс. ед. Третьим стал Ford F-Series (595,7 тыс. ед.; +18,6%).