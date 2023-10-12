УАЗ рассказал о "Буханке" с приводом 6х6

УАЗ рассказал о трехосной "Буханке" с приводом 6х6 и салоном на 16 человек
Ульяновский автозавод возобновил цикл постов о редких и неизвестных большинству версиях внедорожников, разработанных инженерами УАЗа. На этот раз вспомнили про трёхосную "Буханку".
Экспериментальный УАЗ-452К увидел свет в 1973 году. Внедорожник был представлен в двух модификациях - грузовая платформа и фургон на 16 человек. Автомобиль имел три оси и два варианта привода: 6х4 или 6х6. Отмечается, что задняя подвеска была балансирного типа, систему полного привода с двухскоростной раздаткой.
Перспективы серийной версии УАЗ-452К не имел.
"К сожалению, у нового автомобиля при большей массе ухудшилась проходимость и увеличился расход топлива. Усложнение конструкции делало УАЗ-452К дороже и затрудняло ремонт", - рассказали на заводе.
От дальнейших доработок трёхосной "Буханки" было принято решение отказаться.
Однако идея УАЗа нашла воплощение спустя почти 20 лет: в Грузии в конце 80-х начался выпуск трёхосных внедорожников "Медея", созданных на базе УАЗ-452. Их оснащали реанимационным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. "Медея" осуществляла помощь горным спасателям. Общий тираж "Медеи" с 1989 по 1994 год составил примерно 500 экземпляров.