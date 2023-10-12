Пойман мошенник, продавший взятые в аренду машины

Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, совершённом в 2019 году. Тогда в полицию обратился гендиректор одной из московских компаний и рассказал, что у него похитили несколько машин. По версии следствия, злоумышленник воспользовался некоей доверенностью от юрлица и заключил договор на аренду машин с организацией потерпевшего.