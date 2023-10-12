Дилер назвал цену самого дорогого Voyah Dream в России

Рублевую цену топового минивэна Voyah Dream раскрыл один из дилеров премиум-марки: минивэн в новой «топовой» комплектации First он предлагает купить за 16 990 000 рублей. И это цена Dream с гибридной силовой установкой, которая дешевле электрической. Как и ожидалось, исполнение First оказалось значительно дороже семиместного варианта Executive — он, для сравнения, оценивается в 10 290 000 рублей.

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Voyah Dream в комплектации First отличается четырехместным салоном с парой особо комфортных сидений на втором ряду. Предусмотрены подставки для ног, подогрев, вентиляция и функция массажа, а также электрорегулировка в 10 направлениях. Также есть большой экран с диагональю 34 дюйма и еще один маленький, встроенный в подлокотник, — для управления разными опциями. За звук отвечает аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками и улучшенная шумоизоляция.

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

В списке оснащения значатся трехзонный климат-контроль с отдельной регулировкой для заднего ряда, переносной холодильник и подстаканники с подогревом и охлаждением. За доплату предлагают потолок «Звездное небо» и отделку салона телячьей кожей (по умолчанию использован кожзам). Для удобства посадки и высадки с обеих сторон — сдвижные двери с электроприводом.

В состав гибридной установки Voyah Dream входит мотор 1.5 и два электродвигателя, в сумме выдающие 394 лошадиные силы и 610 Нм крутящего момента. Электрокар с двумя моторами развивает 435 сил (620 Нм), а его запас хода равен 482 километрам.