Власти столицы объяснили, зачем поливомоечные машины работают в дождь

Поливомоечные машины работают во время дождя для поддержания дорожного полотна в чистоте и обеспечения безопасности. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, передает РИА Новости.

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Как объяснили столичные власти, на дорогах остаются следы шин, пятна масла и бензина, также асфальт становится грязным из-за пыли с придорожных газонов, опавшей листвы и другого природного мусора. Благодаря тому, что дождь размягчает грязь и прибывает пыль, поливомоечным машинам проще очищать дорожное полотно, подавая воду под давлением.