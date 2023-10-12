Делегация из Ганы посетила УАЗ

Компания УАЗ продолжает расширять экспортные горизонты. Как стало известно "Российской газете", в соответствии с достигнутыми на июльском саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге договоренностями на Ульяновский автомобильный завод прибыла большая делегация Ганы.

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Напомним, что речь идет о планах организации сборки автомобилей нового модельного ряда - УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи" - на территории республики. Во время визита представители страны предметно ознакомятся с производственным процессом для последующей проработки перспективного проекта.

Как прежде заявляли представители африканской стороны, неприхотливые, утилитарные, практичные и проходимые ульяновские модели полностью соответствуют условиям эксплуатации в Гане и отвечают запросам клиентов. На данный момент, по словам нашего источника в компании УАЗ, говорить о конкретных шагах в развитии проекта пока рано - переговорный процесс в самом разгаре.

Модельный ряд Ульяновского автозавода можно условно разделить на две категории: старый - классика УАЗа ("Хантер", "Буханка" и другие модификации), и новый - "Патриот", "Пикап" и "Профи".