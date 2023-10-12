Kia представила два новых электрокара

Компания Kia в рамках ранее анонсированного EV Day презентовала два концепт-кара, которые являются предвестниками серийных электрокаров марки.

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Kia EV3

Kia EV3 - компактный кроссовер на ступень ниже среднеразмерного EV5 и выглядящий, как уменьшенная копия флагманского EV9. EV3 выглядит приземисто, сбито, в его образе нет практически ничего и практически ничего в его образе не выдаёт концепт, разве что отсутствие ручек и уж слишком дорогая панорамная крыша, которая не под стать электрокару ориентировочной стоимостью 35 тысяч долларов.

Kia EV3

В салоне же концептуальности больше, но и она на фоне некоторых серийных китайских электрокаров и упомянутого Kia EV9 не выглядит футуристично и противоестественно, если не брать во внимание выращенную из мицелия (вегетативное тело грибов) центральную консоль.

О габаритах автомобиля не рассказали. Для понимания: Kia EV5 имеет длину 4615 мм при колёсной базе 2750 мм. Соразмерен Sportage. Значит, EV3 будет соответствовать Kia Seltos с поправкой на большее межступичное расстояние и более просторный салон.

Kia EV4

Kia EV4, по словам марки, является переосмыслением электрических седанов. Несколько преувеличено, потому что в данном случае мы имеем дело с больше похожим на GT. Грибами при создании этого концепта не баловались, а применили волокна конопли, в отделке использован переработанный хлопок, окрашенный с применением корней морены и скорлупы грецкого ореха.

Kia EV4