СМИ сообщили о резком росте цен на зимнюю резину в России

Telegram-канал Mash рассказал, что в России резко подорожали зимние шины. По данным Mash, стоимость Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental и других зарубежных марок выросла в полтора-два раза, а отечественные шины стали на 20 процентов дороже.

Рост цен связан с усложнившейся логистикой, падением курса рубля, а также с ростом цен на сырье и с исчезновением технологий, отмечает Mash.

Канал подчеркивает, что натуральный каучук, сталь и химические компоненты подорожали по всему миру. Кроме того, трудности создает ослабление рубля в сочетании с параллельным импортом - доставка шин из Турции или Грузии занимает больше времени и поэтому стоит дороже.

На стоимость произведенных в РФ шин влияет отсутствие технологий - их забрали с собой ушедшие компании.

По данным Mash, пока в России есть проблемы с размерной сеткой зимней резины - в основном в продаже модели до 18R, реже встречаются 20-дюймовые. Канал отмечает, что китайских шин много, но зимняя резина из КНР уступает аналогам по качеству.

Главред портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев ранее порекомендовал не покупать новые модели китайской зимней резины: по его словам, у них есть проблемы в балансировке. Он подчеркнул, что у китайских производителей есть хорошие недорогие шины, которые присутствуют на российским рынке от пяти лет и дольше.