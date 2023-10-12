Автозавод «Москвич» начал самостоятельную сварку кузовов автомобилей и в ближайшее время планирует приступить к окраске машин. Об этом рассказал коммерческий директор столичного завода Александр Мигаль, сообщает ТАСС.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии автомобильного завода «Москвич», 23 ноября 2022 год © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Мы уже смонтировали новую, современную роботизированную систему сварочного оборудования, специально сделанную для завода «Москвич». Уже сварены первые тестовые кузова и ведется настройка оборудования», — сказал Мигаль.

По его словам, для автомобилей «Москвич» уже локализованы система «ЭРА-ГЛОНАСС» и производство технологических жидкостей. В 2024 году на предприятии собираются приступить к мелкоузловой сборке (CKD) машин. Локализацию планируется углублять за счет привлечения локальных поставщиков с полностью российскими компонентами, среди которых кузовные детали, силовые элементы управления и тормозные системы.

Кроме того, в рамках подготовки к выпуску своего электромобиля совместно с правительством Москвы планируется локализация аккумуляторной батареи, отметил коммерческий директор автозавода.