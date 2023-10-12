Kaiyi начинает продажи ситикара по цене Lada Granta

Марка Kaiyi объявила о начале приёма заказов на новую модель, дебютировавшую в начале месяца: ситикар Shiyue, известный ранее под индексом i-EA 01.

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Конструкция шасси у микроэлектрокара простая: балка сзади, на передней оси установлен электромотор, который представлен в двух вариантах мощность - 48 и 54 л.с. Батарей предложено несколько, запас хода может составлять 155, 205, 210 и 301 км. У самой дальнобойной версии есть поддержка быстрой зарядки, с которой процесс восполнения с 20 до 80% занимает около получаса.

Kaiyi Shiyue может быть оснащён системой бесключевого доступа в салоне, мультимедиа с дисплеем 10,25 дюйма, светодиодной оптикой, кондиционером, виртуальной панелью приборов.

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Длина трёхдверки составляет 3360 мм, ширина - 1700 мм, высота - 1605 мм, межосевое расстояние равно 2160 мм.

Цены на новинку - 54 900 - 69 900 юаней (752 - 958 тысяч рублей). Экспортные перспективы минимальны, потому что без госсубсидий покупка микрокара будет совсем невыгодной. Даже при прямой конвертации валют и без учёта затрат на логистику и таможню Kaiyi Shiyue вряд ли выглядит привлекательнее Lada Granta с ценой от 700 тысяч рублей.

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В Китае Kaiyi Shiyue будет конкурировать с Chery QQ и Changan Lumin. Wuling Hongguang Mini EV со стартовым прайсом 28 800 юаней - вне конкуренции.