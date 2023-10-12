Россиянам станет еще сложнее покупать машины из Японии

В России ужесточат правила импорта автомобилей для физических лиц
С 23 октября на Дальнем Востоке скорректируют правила импорта автомобилей, которые приобретаются для личного пользования физическими лицами. Сделать это дистанционно больше не получится, пишет Drom: теперь при растаможке придется лично присутствовать на таможенном посту в момент регистрации. Избежать этого можно, оформив автомобиль на юрлицо, но в этом случае придется оплачивать утилизационный сбор.
В первую очередь ужесточение правил затронет Морской порт Владивостока. Так, даже если покупатель автомобиля прописан за пределами Дальневосточного федерального округа, с 23 октября нынешнего года ему придется самому приезжать для регистрации ввезенной по его заказу машины. Купить ее через посредников с перегоном в нужный регион, как раньше, уже не получится.
При этом оформление через юрлицо подразумевает полную оплату утилизационного сбора. Утильсбор — разовый платеж, взимаемый за каждый ввезенный или выпущенный автомобиль.
Его ставку значительно повысили в августе 2023 года, что поддержал отечественный АвтоВАЗ. Теперь плата варьируется от 81 200 до 1 235 000 рублей для юрлиц за ввоз машин в возрасте до трех лет в зависимости от объема мотора.
а фоне западных санкций россияне стали активнее скупать автомобили из Японии: импорт взлетел в несколько раз, перегрузив порт Владивостока. С введением ограничений 9 августа число оформленных на ввоз машин резко упало, но не до нуля. При этом из-за запрета пострадал бизнес в Японии: подержанные авто подешевели, что ударило по местным торговым компаниям. Теперь они ищут выходы на другие рынки.