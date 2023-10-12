Россиянам станет еще сложнее покупать машины из Японии

С 23 октября на Дальнем Востоке скорректируют правила импорта автомобилей, которые приобретаются для личного пользования физическими лицами. Сделать это дистанционно больше не получится, пишет Drom: теперь при растаможке придется лично присутствовать на таможенном посту в момент регистрации. Избежать этого можно, оформив автомобиль на юрлицо, но в этом случае придется оплачивать утилизационный сбор.

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В первую очередь ужесточение правил затронет Морской порт Владивостока. Так, даже если покупатель автомобиля прописан за пределами Дальневосточного федерального округа, с 23 октября нынешнего года ему придется самому приезжать для регистрации ввезенной по его заказу машины. Купить ее через посредников с перегоном в нужный регион, как раньше, уже не получится.

При этом оформление через юрлицо подразумевает полную оплату утилизационного сбора. Утильсбор — разовый платеж, взимаемый за каждый ввезенный или выпущенный автомобиль.

Его ставку значительно повысили в августе 2023 года, что поддержал отечественный АвтоВАЗ. Теперь плата варьируется от 81 200 до 1 235 000 рублей для юрлиц за ввоз машин в возрасте до трех лет в зависимости от объема мотора.