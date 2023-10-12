Названа причина возгорания Lamborghini за 50 млн рублей в Москве

«Причиной пожара в автомобиле марки Lamborghini Aventador послужило воспламенение паров моторного масла, выходившего под давлением в моторный отсек из разгерметизировавшейся масляной системы, от нагретых деталей системы выпуска отработавших газов», — сказано в документе.

Возгорание произошло 5 августа на Хилковом переулке, инцидент попал на видео. Машина была арендована у компании Moscow Dream Cars, водитель Кирилл Семенов заплатил за аренду Lamborghini 200 тыс. рублей и оставил 300 тыс. рублей в качестве залога. По словам мужчины, начиная с первой поездки спорткар перегревался, а на приборной панели горел индикатор, свидетельствующий о неисправности двигателя. При этом менеджер компании настаивал, что это нормально, поскольку машина мощная, а на улице была жаркая погода.