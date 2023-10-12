Stellantis и Samsung строят в США второй аккумуляторный завод

Новый объект будет реализован посредством совместного предприятия StarPlus Energy, стоимость которого превысит 3,2 миллиарда долларов. Ожидается, что производство начнется в начале 2027 года, и обе компании планируют годовую мощность 34 ГВтч. Этот объект создаст 1400 новых рабочих мест в Кокоме и прилегающих районах.

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Интересно, что StarPlus Energy уже владеет площадкой по производству аккумуляторов в Кокоме, которая будет производить аккумуляторы для электромобилей мощностью 33 ГВтч в год. Производство на этом первом объекте должно начаться в первом квартале 2025 года. Совместные инвестиции компаний в эти два завода превысят 6,3 миллиарда долларов и создадут 2800 новых рабочих мест. Stellantis и Samsung SDI подтвердили планы строительства второго завода по производству аккумуляторов в июле, но на тот момент еще не определились с местом.

По словам губернатора Эрика Холкомба, экономика Индианы находится на подъеме. Сегодняшнее обязательство Stellantis и Samsung SDI удвоит капитальные вложения, создаст новые рабочие места и влияние, которое это совместное предприятие окажет на Кокомо и штат Индиана на десятилетия вперед. Это решение ставит Hoosiers в центр инноваций и развития мобильности будущего, стимулируя лидирующие позиции Индианы в глобальной экономике завтрашнего дня.