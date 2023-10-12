В России назвали условие для введения общего ОСАГО с Белоруссией

Полисы ОСАГО станут едиными на территории России и Белоруссии после того, как будет достигнута тождественность страховых подходов. Об этом в Госдуме заявил первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

«В контексте обеспечения единства страховых подходов между Россией и Беларусью — вопрос очень актуальный, особенно с пробуксовкой зеленой карты. Но тут надо сказать очень важную вещь, что это решение надо принимать обдуманно, а именно — после сопряжения правил и условий ОСАГО, которые действуют на территории России и территории Белоруссии», — сказал он.

По словам Чистюхина, этот вопрос обсуждается совместно с белорусской стороной. Когда будет достигнута тождественность подходов к страхованию, реализовать общее для двух стран ОСАГО получится быстро, отметил представитель регулятора. Он также добавил, что ЦБ поддерживает идею привязки полиса ОСАГО не к автомобилю, а к водителю.