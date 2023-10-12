Оборудование российских автосервисов начали удаленно блокировать

Автосервисы в России могут лишиться установленного ПО западных компаний. После вступления в силу очередного пакета санкций, некоторые западные производители диагностического оборудования для автосервисов начали удаленно стирать программное обеспечение с компьютеров российских фирм, подключенных к интернету. Кроме того, по той же причине отечественные специалисты не могут обновлять официальные программы западных автопроизводителей.

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Новая проблема коснулась поставщиков универсального оборудования, которое необходимо для диагностики автомобилей европейских компаний. Подключение к Сети нужно для регулярного обновления программного обеспечения, которое предназначено для обслуживание новых моделей брендов. Помимо того, что российские фирмы не могут обновить программы, западные производители начали удаленно стирать данные с компьютеров автосервисов, подключенных к интернету.

По словам экспертов, компании, которые не отключились от Сети, вынуждены переустанавливать ПО с помощью VPN-сервисов. При этом российские представительства зарубежных поставщиков предупреждали автосервисы о необходимости отключить компьютеры от интернета.

По данным вице-президента ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Вячеслава Жигалова, с новой проблемой уже столкнулись официальные сервисные центры нескольких европейских марок, покинувших российский рынок.