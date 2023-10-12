Новую Toyota Crown проверили в краш-тесте

Страховой институт дорожной безопасности США провёл краш-тест нового седана Toyota Crown, который в компании называют Crossover Type. Новинка получила высокие оценки по итогам почти всех испытаний, получив рейтинг Top Safety Pick+.

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Кроме имитации фронтальных столкновений институт IIHS проводит тесты с боковыми столкновениями. Череду первых - с небольшим и умеренным перекрытиями - седан выдержал достойно. Единственным относительно слабым местом стала область голеностопа водителя. Эксперты отметили, что в кабине после ударов было сохранено достаточное количество места, то есть манекен не зажало. При боковом ударе были выявлены наиболее уязвимые области водителя: торс и таз.

Высокую оценку получили электронные ассистенты безопасности, высший рейтинг был присвоен институтом за работу системы предотвращения столкновений как в дневной время, так и ночью.

Оценка "Acceptable" (на ступень ниже высшей) была выставлена за свет в стандартной комплектации. Адаптивная светодиодная оптика в дорогих версиях удостоилась самой высокой оценки "Good".

Toyota Crown вернулась на рынок США спустя 51 год отсутствия на нём. Приподнятый седан предложен с гибридными установками, цены на модель стартуют от 41 145 долларов.