Subaru показала ограниченную серию купе BRZ

Японский автопроизводитель Subaru вывел второе поколение спорткупе BRZ на рынок Италии и подготовил по этому случаю лимитированную спецверсию модели. Об этом сообщает Motor1.

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Автомобиль, окрашенный в фирменный синий цвет Blue Pearl, получил спойлеры спереди и сзади, а также облегченные 18-дюймовые колесные диски OZ Racing Ultraleggera Race Gold, на которых размещено название спецверсии Touge, означающее в переводе с японского «горный перевал». Каждое колесо весит 8,7

Subaru

Subaru BRZ Touge доступен только с 6-ступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом. Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым мотором 2,4 мощностью 231 л.с.