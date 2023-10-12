Разработчик объяснил, почему у электромобиля "Атом" дисплей на руле

«Мы хотели сделать так, чтобы человеку вообще не нужно было отрывать руки от руля, и проектировали интерфейс так, чтобы вся необходимая в моменте функциональность была доступна с контролов на руле или с тач-дисплея (...) Это решение не сработало бы без проекционного HUD-дисплея, отображающего скорость, навигацию, элементы управления. Вся необходимая информация находится в поле зрения водителя, и ему не придется отрывать взгляд от дороги. (...) На серийной модели в руле появится подушка безопасности. И нет, в случае аварии дисплей не ударит вас по лицу», – сообщил Хананашвили.