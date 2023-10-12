Экономист рассказал о негативных последствиях массового перехода на беспилотные авто

«Водители составляют самую большую профессиональную группу в России — это 17 миллионов человек. И вот представьте, что в обозримом будущем у нас начнут ездить беспилотные авто, и эти 17 миллионов водителей окажутся без работы. Вопрос: «Можно ли их обучить в программисты, в нейробиологи, биофизики, ядерщики?» Раз они в молодости не смогли этого сделать, то вряд ли и сейчас смогут», — отметил Калашников.