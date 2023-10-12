В России хотят ввести единый тариф на платные парковки

С инициативой ввести в РФ единый тариф на платные парковки выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Депутат направил предложение главе Минтранса Виталию Савельеву. В письме он предложил ввести единый федеральный тариф для всех платных парковок в России. Кроме того, Фёдоров считает, что в стране необходимо установить одинаковые льготы и регламентировать порядок их получения.

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По словам депутата, сегодня в России отсутствует регулирование стоимости платных парковок. А поскольку цены устанавливают региональные власти, стоимость машиноместа в разных городах существенно отличается. Кроме того, чиновник заявил, что в разных субъектах страны выстроены свои порядки получения льгот. К примеру, многодетные семьи в одном регионе имеют право на бесплатную стоянку, а в соседнем -- уже нет.

В связи с этим Фёдоров предлагает разработать федеральный закон, который бы регламентировал установление единых тарифов на платную парковку по всей стране, а также установил правила для получения льготного разрешения на пользование платных стоянок для отдельных категорий граждан.