Suzuki Jimny превратили в очень маленький G-Class

Тюнинг-ателье DAMD превратило Suzuki Jimny в очень маленький G-Class
Многие ценят Suzuki Jimny за его уникальное очарование. Однако для тех, кто хочет добавить в его вид еще больше внедорожного стиля, японская компания DAMD разработала специальный обвес. Этот комплект, названный Little G, вдохновлен дизайном Mercedes G-Class, но адаптирован под меньшие размеры Jimny. Изделия из этого комплекта продаются как Little G. Standard или Little G. Aventura, последний из которых включает дополнительные опции для усиления внедорожного облика машины.
DAMD предлагает модификации, такие как новый передний бампер Little G. Standard, который идеально сочетается с уширенными колесными арками. Для удобства входа и выхода из автомобиля предусмотрены алюминиевые подножки. В передней части машины установлена решетка Little G. Standard с хромированными элементами, которая добавляет роскошности внешнему виду.
Помимо этого, улучшенные передние фары, заключенные в прочные пластиковые кожухи, повышают внедорожные свойства автомобиля. Поворотные индикаторы, перемещенные на верхнюю часть капота, также находятся в специальной защитной секции. Дизайн капота с ребрами жесткости добавляет мощности визуальному облику. Задняя часть также модернизирована с учетом расширенных колесных арок и современными светодиодными фонарями.
Защитные боковые накладки сохраняют кузов от повреждений. Для путешественников на крыше установлен устойчивый багажник с множеством креплений, к которому можно добавить дополнительные фары для лучшего освещения. Для удобства доступа к багажнику DAMD предлагает специальную лестницу с деревянной отделкой, которая сочетается с кожухом запасного колеса, выполненного из металла и дерева, сообщает Центральная Служба Новостей.