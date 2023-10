Suzuki Jimny превратили в очень маленький G-Class

Многие ценят Suzuki Jimny за его уникальное очарование. Однако для тех, кто хочет добавить в его вид еще больше внедорожного стиля, японская компания DAMD разработала специальный обвес. Этот комплект, названный Little G, вдохновлен дизайном Mercedes G-Class, но адаптирован под меньшие размеры Jimny. Изделия из этого комплекта продаются как Little G. Standard или Little G. Aventura, последний из которых включает дополнительные опции для усиления внедорожного облика машины.