Suzuki Jimny превратили в очень маленький G-Class

Многие ценят Suzuki Jimny за его уникальное очарование. Однако для тех, кто хочет добавить в его вид еще больше внедорожного стиля, японская компания DAMD разработала специальный обвес. Этот комплект, названный Little G, вдохновлен дизайном Mercedes G-Class, но адаптирован под меньшие размеры Jimny. Изделия из этого комплекта продаются как Little G. Standard или Little G. Aventura, последний из которых включает дополнительные опции для усиления внедорожного облика машины.

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DAMD предлагает модификации, такие как новый передний бампер Little G. Standard, который идеально сочетается с уширенными колесными арками. Для удобства входа и выхода из автомобиля предусмотрены алюминиевые подножки. В передней части машины установлена решетка Little G. Standard с хромированными элементами, которая добавляет роскошности внешнему виду.

Помимо этого, улучшенные передние фары, заключенные в прочные пластиковые кожухи, повышают внедорожные свойства автомобиля. Поворотные индикаторы, перемещенные на верхнюю часть капота, также находятся в специальной защитной секции. Дизайн капота с ребрами жесткости добавляет мощности визуальному облику. Задняя часть также модернизирована с учетом расширенных колесных арок и современными светодиодными фонарями.