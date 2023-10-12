Путин захотел проложить транспортный коридор через Монголию и Китай

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора в России, который будет проходить через территорию Монголии и Западного Китая. В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края он назначил ответственным за рассмотрение идеи премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Решения должны быть предложены до 15 февраля 2024 года, сообщается на сайте Кремля.

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Правительству РФ рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию, — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что Россия, Китай и Монголия запустят межгосударственный туристический маршрут «Великий чайный путь». В ведомстве подчеркнули, что траектория пути повторит созданный в XVIII веке торговый путь для экспорта чая. Для путешественников обустроят необходимую инфраструктуру.