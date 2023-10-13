Suzuki займется производством летающих автомобилей

В 2024 году компания Suzuki наладит выпуск летающих автомобилей. Марка заключила соглашение о производственном сотрудничестве с фирмой SkyDrive. Оно предполагает, что уже весной следующего года в воздух поднимутся первые аэромобили. На первом этапе сборка и испытания летающих машин будет налажена в японской префектуре Сидзуока. Технические характеристики будущего проекта пока не раскрываются.

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Вместе с Suzuki Motor Corporation разработкой аэромобилей займутся инженеры компании SkyDrive, которая специализируется на создании грузовых беспилотников и разнообразной летающей техники.

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На фото: завод Suzuki

Ранее она объявляла о планах по созданию летающего автомобиля, а также о развитии «ультрасовременного мобильного и экологичного общества». Теперь же компании займутся совместной работой в рамках производственного сотрудничества.

Выпуск аэромобилей под названием SkyDrive наладят под дочерней фирмой Sky Works. Производство летающих машин запустят уже весной следующего года на предприятии Suzuki в японской префектуре Сидзуока. Технических подробностей будущего проекта фирмы не раскрывают.