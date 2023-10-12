Лучший кемпер Mercedes-Benz Sprinter стоит 385 000 долларов
Компания Benchmark Vehicles представила свое последнее творение на базе Mercedes-Benz Sprinter, которое она называет DESO. Его стоимость составляет чуть более 385 000 долларов, но это также довольно дорого.
Этот Sprinter начал свою жизнь как обычная модель 2023 года с полным приводом. Затем компания Benchmark Vehicles приступила к работе над модернизацией важных механических компонентов Mercedes, включая установку амортизаторов Fox 2.0 в рамках пакета улучшения гибкости езды по бездорожью. Компания также оснастила его новыми листовыми рессорами, усиленными койловерами Bilstein и комплектом колес Owl Talon с вездеходными шинами.
Также было внесено множество внешних изменений. К ним относятся установка новых переднего и заднего бамперов, а также наличие лебедки Warn Zeon Platinum 12S. У Sprinter также есть расширители крыльев X Bull, багажник на крыше Roambuilt, новые фонари на передней панели и крыше, а также тент. Черт возьми, есть даже трубка, позволяющая Sprinter беззаботно преодолевать глубокую воду. Ящики для хранения, багажник и даже крепление для спутниковой антенны Starlink тоже присутствуют.
Затем мы переходим к интерьеру самой важной части, поскольку именно там владельцы будут проводить большую часть своего времени. Жилое пространство включает в себя большую кровать-платформу, сиденья водителя и пассажира, обтянутые кожей и тканью, оконные переплеты и изолированные внутренние стены. DESO также оснащен индукционной варочной панелью, раковиной, кофеваркой, аудиосистемой JL и множеством шкафов для хранения всех ваших вкусностей. Есть даже большая раковина с системой фильтрации воды, питаемой 35-галлонным резервуаром для воды из нержавеющей стали с подогревом. Питание внутренних систем осуществляется от литиевой батареи емкостью 640 Ач.