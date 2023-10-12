Лучший кемпер Mercedes-Benz Sprinter стоит 385 000 долларов

Компания Benchmark Vehicles представила свое последнее творение на базе Mercedes-Benz Sprinter, которое она называет DESO. Его стоимость составляет чуть более 385 000 долларов, но это также довольно дорого.

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Этот Sprinter начал свою жизнь как обычная модель 2023 года с полным приводом. Затем компания Benchmark Vehicles приступила к работе над модернизацией важных механических компонентов Mercedes, включая установку амортизаторов Fox 2.0 в рамках пакета улучшения гибкости езды по бездорожью. Компания также оснастила его новыми листовыми рессорами, усиленными койловерами Bilstein и комплектом колес Owl Talon с вездеходными шинами.

Также было внесено множество внешних изменений. К ним относятся установка новых переднего и заднего бамперов, а также наличие лебедки Warn Zeon Platinum 12S. У Sprinter также есть расширители крыльев X Bull, багажник на крыше Roambuilt, новые фонари на передней панели и крыше, а также тент. Черт возьми, есть даже трубка, позволяющая Sprinter беззаботно преодолевать глубокую воду. Ящики для хранения, багажник и даже крепление для спутниковой антенны Starlink тоже присутствуют.

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