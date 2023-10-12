Xiaomi найдет производителя своего электромобиля в Китае

Китайская корпорация Xiaomi намерена договориться с местными автоконцернами, чтобы те занялись производством электромобилей под их брендом. Об этом сообщает Bloomberg.

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Несколько источников сообщили, что Xiaomi заключит партнерские отношения с одним из производителей электрокаров в Китае. Компания пойдет на такой вид сотрудничества, если ей запретят выпускать машины с электрическим двигателем самостоятельно. По словам инсайдеров, Xiaomi начала переговоры с Brilliance и Chery.

Специалисты отметили, что компания начала искать партнера из-за ограничений на выпуск электромобилей в Китае. Ранее в стране стимулировали эту отрасль, но затем — после появления большого количества игроков на рынке — решили ограничить деятельность новых производителей.

«Это привело к тому, что стремящиеся выйти на рынок участники рынка были вынуждены вступать в партнерские отношения с лицензированными производителями или полностью менять свои бизнес-планы», — заметили авторы Bloomberg.

В материале отмечается, что планы Xiaomi на выпуск собственного электрокара очень серьезные. Ранее глава корпорации Лэй Цзюнь пообещал инвестировать в новый бизнес 10 миллиардов долларов. Xiaomi, Brilliance и Chery отказались от комментариев.