Tesla выпустила регенерирующую урановую пленку для своих новейших электромобилей

Владельцы автомобилей Tesla Model 3 и Model Y теперь могут установить на свои машины «самовосстанавливающуюся уретановую плёнку», предоставляемую самой Tesla.

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Стоимость этой услуги составляет от $7500 до $8000. При этом плёнка совместима исключительно с моделями 2023 года и новее.

Покупатели могут выбрать из различных цветов, включая синий, зелёный, золотой, белый, чёрный, красный и, по какой-то причине, серый.

Кроме того, за $5000 Tesla установит прозрачную плёнку, которая защитит оригинальную краску и кузов автомобиля.

Отметим, что подобные плёнки достаточно давно применяются в мире автомобилей, но это первый раз, когда крупный автопроизводитель предлагает их в качестве услуги после покупки.