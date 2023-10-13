GAC построит электрокар с дверями-крыльями в стиле Tesla

Кроссовер получил поднимающиеся задние двери, которые выполнены в стилистике Model X. Пока что автопроизводитель не раскрывает полные характеристики новинки, они станут известны ближе к дате дебюта, которая намечена на ноябрь текущего года.

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Модель выйдет на рынок под названием Hyper HT. Также известно, что продаваться она будет под суббрендом Aion

Кроссовер получил силуэт в духе купеобразного кроссовера BMW X6, а вот двери-крылья вдохновлены дизайном электрокара Tesla Model X.

Скорее всего, автомобиль получит ряд современных ассистентов, датчиков и камер, как большинство современных китайских автомобилей.

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CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

Пока из информации о грядущей новинке есть только данные о габаритах, которые будут чуть меньше Tesla Model X: 4925х1920х1700 миллиметров. Колесная база достигнет 2935 миллиметров.

В базовой версии, как ожидается, кроссовер получит электрический двигатель пиковой отдачей 340 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Одного заряда батареи будет хватать на 600 километров пробега.