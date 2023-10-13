Haval представит премиальный гибридный кроссовер Veyron в 2024 году

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors решил вдохнуть энергию самых современных технологий автомобилестроения в свою уже классическую дочернюю марку Haval и разрабатывает совершенно новый кроссовер с продвинутой гибридной силовой установкой Hi4 PHEV. Учитывая повышенную стоимость подзаряжаемых гибридов, позиционировать новинку также будут в более высоком ценовом сегменте от 200 000 юаней (от 2.7 млн рублей). Тут стоит отметить, что прямой перевод китайских цен на автомобили в рубли не отражает реальное положение дел, так как стоимость китайских авто в РФ традиционно увеличивается в 2 раза и более.

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По заявлению директора по маркетингу бренда Haval изданию Zhidian Travel, представят модель в 2024 году. Новый кроссовер будет конкурировать с такими китайскими бестселлерами на «новых энергетических установках» («new energy vehicle» – так называют в КНР гибриды и электромобили) в премиальном сегменте, как BYD Tang и Aito M7. Да и имя у амбициозного «Лаваша» будет соответствующее: Haval Veyron. Пока не известно, что думают о таком оригинальном названии в Bugatti, да их, впрочем, никто и не спрашивал.

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Что касается силовой установки будущего бриллианта в линейке Haval, то она будет сочетать интеллектуальную систему полного привода Hi4 с 1.5-литровым турбобензиновым мотором, электродвигателем и аккумуляторной батареей увеличенной емкости. Суммарная мощность системы будет достигать 278 кВт (378 л.с), а крутящий момент 750 Нм. Автомобиль сможет проехать до 115 км, используя исключительно электрическую тягу. Гамма высокотехнологичных систем Haval Veyron включит в себя интеллектуальный контроль вектора тяги (ITVC), а также адаптивную систему распределения энергии для обеспечения максимальной мощности во всем диапазоне скоростей и при любых сценариях использования.