В 2024 году Jaecoo привезет в Россию новые гибриды

Китайская компания Jaecoo привезет в Россию два гибридных кроссовера. Новинками марки станут модели J7 и J8. Представители бренда сообщили, что продажи бензинового кроссовера J8 переносятся с ноября этого на февраль следующего года. На сегодняшний день в России можно приобрести Jaecoo J7, продажи которого официально стартовали в конце сентября 2023 года.

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По технической части и габаритам Jaecoo J7 полностью идентичен Chery Tiggo 7 Pro. Кроссовер оборудован 1,6-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 186 лошадиных сил, и семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Стоимость модели с учетом максимальных скидок составляет от 2 999 900 до 3 409 900 рублей.

В следующем году в России появится этот же кроссовер в гибридном исполнении. Кроме того, китайская марка расширит ассортимент моделью J8, которую в минувшем апреле представила в рамках Шанхайского автосалона под именем Jaecoo 9. В движение автомобиль могут приводить силовые установки мощностью 254 или 261 лошадиную силу, работающие на базе двухлитровых двигателей и электромотора. В качестве трансмиссии предложат семиступенчатый «робот» или восьмидиапазонный автомат.