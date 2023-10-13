Какие популярные автомобили с пробегом подешевели

После двух летних месяцев довольно интенсивного подорожания в сентябре рынок автомобилей с пробегом сохранял редкую по нынешним временам стабильность. Колебания цен у одиннадцати моделей оказались близки к "околонулевой" зоне, пять машин незначительно (1-2%) подорожали, а почти треть моделей из топ-20, среди которых Toyota LC300, Lada Niva Travel и BMW 3-серии, успели на 1-3% подешеветь.

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Как говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba, которое есть в распоряжении "Российской газеты", панические настроения вторичного рынка, царившие в августе, в сентябре не нашли продолжения. Это быстро привело к тому, что стали увеличиваться сроки продажи машин, немало из которых с июля были выставлены на агрегаторах по завышенным ценам. Естественно, что по тем моделям, которые дорожали в предыдущие периоды неадекватно спросу, продавцам пришлось умерить свои "аппетиты". Но и полного отката к прежнему уровню цен не произошло.

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Так, чистокровно японский большой вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,52 млн рублей) "сбавил" в цене 266 тыс. рублей или 3% от среднего августовского прайса. Эти машины по-прежнему очень популярны как на рынке новых автомобилей, так и во вторичном сегменте. Причем, несмотря на усиление запретов по ввозу таких вседорожников на российский рынок со стороны Японии, они продолжают поступать в нашу страну окольными путями - в основном из Китая, ОАЭ и Казахстана. Хотя даже к июльскому уровню цены всё равно не вернулись.

Не случилось этого и с российским кроссовером Lada Niva Travel (1,15 млн рублей). В небольших масштабах цен АвтоВАЗа осеннее снижение в абсолютных цифрах выглядит куда скромнее - 33 тыс. рублей. Тем не менее в процентном отношении оно примерно такое же, как у большой Toyota.

Замкнувший тройку лидеров рейтинга седан BMW 3 серии (4,37 млн рублей) скинул порядка 70 тысяч, хотя в августе успел подорожать почти на 400 тыс. рублей. К сожалению, две других баварских машины, BMW 5 серии (5,3 млн рублей) и X5 (10,4 млн рублей), не прекращали дорожать. Число таких немецких моделей, завозимых по параллельному импорту, по-прежнему невелико, нужного наполнения рынка и полноценного обновления во вторичном сегменте не происходит.

И, наконец, замкнул рейтинг до сих пор один из самых популярных автомобилей в столичных службах такси - Kia K5 (2,9 млн рублей, +2,3% к августу). Полноценной замены этого относительно недорогого в прошлом седана до сих пор не появилось. Цены на оставшиеся в обороте модели наверняка продолжат рост.

"На нашем рынке сохраняется недостаток "свежих" машин западных, японских и корейских марок, так как именно они остаются наиболее популярными во всех сегментах вторичного рынка. Их доли постепенно сокращаются, но остаются наиболее значимыми в авторитейле в целом.