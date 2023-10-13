Какие популярные автомобили с пробегом подешевели
После двух летних месяцев довольно интенсивного подорожания в сентябре рынок автомобилей с пробегом сохранял редкую по нынешним временам стабильность. Колебания цен у одиннадцати моделей оказались близки к "околонулевой" зоне, пять машин незначительно (1-2%) подорожали, а почти треть моделей из топ-20, среди которых Toyota LC300, Lada Niva Travel и BMW 3-серии, успели на 1-3% подешеветь.
Как говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba, которое есть в распоряжении "Российской газеты", панические настроения вторичного рынка, царившие в августе, в сентябре не нашли продолжения. Это быстро привело к тому, что стали увеличиваться сроки продажи машин, немало из которых с июля были выставлены на агрегаторах по завышенным ценам. Естественно, что по тем моделям, которые дорожали в предыдущие периоды неадекватно спросу, продавцам пришлось умерить свои "аппетиты". Но и полного отката к прежнему уровню цен не произошло.
Так, чистокровно японский большой вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,52 млн рублей) "сбавил" в цене 266 тыс. рублей или 3% от среднего августовского прайса. Эти машины по-прежнему очень популярны как на рынке новых автомобилей, так и во вторичном сегменте. Причем, несмотря на усиление запретов по ввозу таких вседорожников на российский рынок со стороны Японии, они продолжают поступать в нашу страну окольными путями - в основном из Китая, ОАЭ и Казахстана. Хотя даже к июльскому уровню цены всё равно не вернулись.
Не случилось этого и с российским кроссовером Lada Niva Travel (1,15 млн рублей). В небольших масштабах цен АвтоВАЗа осеннее снижение в абсолютных цифрах выглядит куда скромнее - 33 тыс. рублей. Тем не менее в процентном отношении оно примерно такое же, как у большой Toyota.
Замкнувший тройку лидеров рейтинга седан BMW 3 серии (4,37 млн рублей) скинул порядка 70 тысяч, хотя в августе успел подорожать почти на 400 тыс. рублей. К сожалению, две других баварских машины, BMW 5 серии (5,3 млн рублей) и X5 (10,4 млн рублей), не прекращали дорожать. Число таких немецких моделей, завозимых по параллельному импорту, по-прежнему невелико, нужного наполнения рынка и полноценного обновления во вторичном сегменте не происходит.
Подавляющее большинство других популярных моделей рейтинга в сентябре практически не меняли прайсов. Изменения ограничились диапазоном плюс/минус 1%. Это две модели Lada (Largus и Vesta), три "корейца" (Kia Rio и пара Hyundai Creta и Solaris) и представительная группа "японцев" - Toyota (Camry, RAV4 и LC Prado), Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Mazda СX-5. В эту же компанию попали некогда самый доступный иностранный кроссовер Renault Duster и "чешка" Skoda Rapid. Последняя успела отметиться месяцем ранее, в августе, самым серьезным подорожанием (на 130 тыс. рублей или на 9,3%) из всех моделей. Так что на этом фоне сентябрьскую прибавку средней цены менее чем в 3 тыс. рублей можно принимать за небольшую корректировку.
И, наконец, замкнул рейтинг до сих пор один из самых популярных автомобилей в столичных службах такси - Kia K5 (2,9 млн рублей, +2,3% к августу). Полноценной замены этого относительно недорогого в прошлом седана до сих пор не появилось. Цены на оставшиеся в обороте модели наверняка продолжат рост.
"На нашем рынке сохраняется недостаток "свежих" машин западных, японских и корейских марок, так как именно они остаются наиболее популярными во всех сегментах вторичного рынка. Их доли постепенно сокращаются, но остаются наиболее значимыми в авторитейле в целом.
Захватившие сегмент новых машин "китайцы" будут играть значимую роль среди подержанных машин еще очень нескоро - по итогам августа доля сделок по ним составляла лишь 2,2%, примерно столько же, сколько и год назад. Попутно начало октября ознаменовалось тем, что курс доллара на московской бирже успевал кратковременно подниматься выше психологически высокой отметки в 100 рублей. Всё это позволяет предполагать, что рост цент в пределах 3-5% в октябре продолжится. И активнее других будут расти "аппетиты" продавцов, которые смогут предложить модели популярных марок, доказавших свою надежность в прежние годы, - Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen и BMW",- комментирует руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.