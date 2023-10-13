Представлена колонка из корпуса выхлопной трубы Porsche 911
На рынке Европы представили Bluetooth-колонку Porsche Design 911 Stereo 60Y. Она оценивается там в 500 евро передает Ixbt.com.
Серия насчитает 1963 комплектов.
Bluetooth-колонку Porsche Design 911 Stereo 60Y поместили в часть выхлопной трубы от Porsche 911 GT3 (992). Подчеркивается, что для создания устройства специалисты использовали высококачественные материалы. Также отмечается, что колонка имеет выгравированный логотип 911.
Это система 2.0 мощностью 60 Вт. У колонки следующие размеры: 215 x 99 x 95 мм. Вес устройства составляет 1,1 кг. Оно получило встроенный аккумулятор, которого хватает до 16 часов работы без подзарядки.
Porsche Design 911 Stereo 60Y поддерживает подключение через Bluetooth 5.0, Qualcomm aptX HD и технологию NFC для быстрого сопряжения со смартфонами.
Ранее сообщалось, что коллекция из 56 классических автомобилей Porsche, выполненных в белом цвете, в скором времени появится на аукционе RM Sotheby’s в Хьюстоне (штат Техас).