Zeekr 001 FR тоже научился разворачиваться на месте

Оснащение автомобиля четырьмя электродвигателями дает ему огромный крутящий момент и позволяет управлять каждым колесом индивидуально. Это позволяет не только улучшить управляемость и проходимость, но и, как показано в этом видео, вращаться на 360 градусов на месте.

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В последние годы мы видели, как несколько электромобилей вращались на месте, в том числе Rivian (компания не стала включать эту опцию в серийную модель из-за вопросов безопасности). Теперь поворот на месте научился делать ещё один электромобиль — Zeekr 001 FR.

FR — топ-модель в линейке Zeekr 001, конкурент Tesla Model S Plaid. Вместо трех двигателей у Tesla Plaid, у 001 FR их четыре. Суммарная мощность FR составляет 1265 л.с. и 1280 Нм крутящего момента по сравнению с 1020 л.с. у Plaid. Но Tesla быстрее: 322 км/ч против 280 км/ч у FR.

Помимо силового агрегата, FR отличается от обычного 001 карбоновым обвесом, включающим передний сплиттер, боковые юбки, задний диффузор и довольно большой спойлер на крышке багажника. Крыша и корпуса зеркал заднего вида также изготовлены из карбона.